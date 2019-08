A.H.T. Syngas: Beeindruckend - Wasserstoff aus Klärschlamm?!

Vor einigen Wochen bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, von dessen Geschäftsfeld ich regelrecht begeistert bin.Denn das Unternehmen hat eine Technologie entwickelt bzw. weiterentwickelt, mit der es möglich ist, aus Abfallstoffen Synthesegas (und damit teilweise Wasserstoff) zu produzieren. Das könnte gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.Und nein, es geht da nicht um Biogas = Vergärung von Biomasse, wie man es z.B. von Bauern kennt, die Mais vergären.Stattdessen wird hier der Input (wie z.B. sogar Klärschlamm!) thermisch zersetzt. Ich zitiere aus der entsprechenden Technologiebeschreibung des Unternehmens, Zitat:"Bei der Gaserzeugung wird der Feststoff thermisch zerlegt ("gecrackt"). Nach dieser thermischen Zersetzung von z. B. Holz bleibt dann, neben der Asche, hauptsächlich Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H2) übrig. Kohlenmonoxid und Wasserstoff sind brennbar und werden zusammen als Synthesegas bezeichnet."Mit diesem Synthesegas kann dann z.B. ein Gasmotor mit Generator in einem Kraftwerk betrieben werden, Stromerzeugung aus biogenen Reststoffen. Finde ich genial!Mit dieser Technologie kann Wasserstoff produziert werdenUnd was mich natürlich auch hat aufhorchen lassen: Mit dieser Technologie wird auch Wasserstoff (= H2) produziert. Dieser abzuspaltende Wasserstoff kann dann z.B. für eine Wasserstofftankstelle genutzt werden.Und beim Stichwort Wasserstoff könnten auch andere Investoren hellhörig werden (die dieses Unternehmen bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben, so mein Eindruck).Haben Sie z.B. mitbekommen, was für einen Hype es um die norwegische Nel Asa Aktie gab? Das Unternehmen bietet laut Wikipedia " Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien". Nel Asa ist an der Börse derzeit ca. 760 Mio. Euro wert.Und das Unternehmen, um das es hier geht? Weniger als 3 Mio. Euro! Und die Technologie funktioniert, es sind bereits mehrere Anlagen errichtet worden. Und es werden bereits seit vorigem Jahr schwarze Zahlen geschrieben.Interessanterweise sind gerade Entwicklungsländer interessant, da dort z.B. Müllkippen ausufern. Wenn da bestimmter Müll als Input für die Produktion von Strom, Wärme/Kälte und Wasserstoff verwendet werden könnte, könnte das eine super Lösung sein. Für die jeweiligen Einwohner, für die Umwelt - und vielleicht auch für die Investoren. Solche Investments sind genau das, was ich suche.Um genau diese Aktie geht es im heutigen Premium-Beitrag. Ich würde auch gerne zusammen mit einigen Premium-Abonnenten zum Unternehmen fahren und uns vor Ort berichten lassen und dort das Thema Kapitalerhöhung ansprechen. Denn ich möchte bei diesem Unternehmen selber sehr gerne einsteigen ...

