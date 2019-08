Die an der Wiener Börse notierte De Raj Group AG will im September eine Vereinbarung zum Erwerb einer Reihe von Solarkraftwerken in Europa mit einer installierten Leistung von 99 MWp treffen. Die De Raj Group AG und die Wattkraft Group werden mit ihrer Expertise und Finanzkraft gemeinsam die Fertigstellung der Kraftwerksprojekte sicherstellen, teilt die Gesellschaft mit. Die geplante Übernahme sei Teil ihrer Strategie, ein Green Investments-Portfolio als Wachstumstreiber aufzubauen, so De Raj.

