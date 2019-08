Waldsassen (ots) - Der Kondrauer Mineralbrunnen, einer der ältesten und traditionsreichsten Bayerns, verlegt Anfang des Jahres 2020 seine Produktion und Innenlogistik nach Naila bei Bad Steben in Nordbayern. Der Sitz des Familienunternehmens samt Verwaltung verbleibt in Waldsassen in der Oberpfalz. Kondrauer verabschiedete dazu am 7. August gemeinsam mit dem Betriebsrat das finale Maßnahmenpaket. Man verständigte sich auf die Einrichtung einer Transfergesellschaft, in die die betroffenen Mitarbeiter auf Wunsch ab 1. Januar 2020 eintreten können, um sich für die weitere Jobsuche optimal zu qualifizieren. Unterstützung erhalten zudem die Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausscheiden, sowie diejenigen, die eine Weiterbeschäftigung am neuen Standort vorziehen.



"Wir freuen uns, dass wir nun die Details zum Wohle aller Beteiligten definiert haben", so Jonas Seidl, geschäftsführender Gesellschafter Kondrauer Mineralbrunnen. "Jetzt können wir mit jedem aus unserem Team verlässliche Gespräche führen und uns gemeinsam mit aller Kraft auf die Produktion unseres erfrischend bayerischen Genuss-Mineralwassers konzentrieren. Ab Anfang Oktober erfolgt die Abfüllung in der neuen 0,75 Liter-Glas-Mehrwegflasche aus unserer Kondrauer-Quelle in Naila bei Bad Steben, die wir natürlich mit entsprechend neuen Etiketten ausstatten. Damit starten wir in eine neue Epoche unseres Unternehmens."



Genuss-Mineralwasser Marke Kondrauer aus Naila bei Bad Steben



Die Marke Kondrauer steht seit Jahrhunderten für bestes Mineralwasser aus Bayern. Dafür sorgten - historisch belegt - jeweils verschiedene Quellen, die die Marke Kondrauer für die Produktion genutzt hatte. Ab Oktober gewährleistet die Kondrauer-Quelle in Naila bei Bad Steben die bekannt hohe Produktqualität. Ob Naturell, Sanft, Medium oder Prickelnd - alle vier Sorten sind passend zum gesunden Ernährungstrend natriumarm. Kondrauer Naturell und Kondrauer Sanft sind zudem für die Babynahrung geeignet. Dabei setzt die Kondrauer Mineralwasserwelt weiterhin klare Akzente beim Design. Die vier farbigen Symbole Blau, Grün, Violett und Rosa verleihen allen Sorten ihren eigenen Charakter. Neben der Sortenbezeichnung weist das Etikett die "Marke Kondrauer" aus und informiert über die Herkunft "Aus Naila bei Bad Steben". Und für alle, die mehr über die Verortung wissen möchten, klärt ein Piktogramm auf der Rückseite auf, dass die neue Kondrauer-Quelle im Norden von Bayern in der Nähe des Kurorts Bad Steben liegt.



Neue Premium-Glas-Mehrwegflasche kommt im formschönen Individualkasten



Das moderne Etikettendesign betont die Eleganz der neuen 0,75 Liter-Glas-Mehrwegflasche, die der Kondrauer Mineralbrunnen nun einführt. Die sogenannte N2-Flasche der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) sorgt neben bester Produktqualität und Optik für einen umweltfreundlichen, nachhaltigen Kreislauf. Zudem kann die Premium-Glasflasche bis zu 50 Mal befüllt werden. Da sie 0,75 Liter statt bisher 0,7 Liter fasst, hat der Kunde in einem 12er-Kasten 0,6 Liter mehr Inhalt. Dies entspricht einem Plus von sieben Prozent. Die hochwertige, zeitgemäße Anmutung der Pool-Flasche spricht eine jüngere Zielgruppe an und setzt auf ein einprägsames Perlen-Dekor.



Die Premiumoptik unterstützt Kondrauer mit einem neu-konzipierten, weißen Individualkasten: Weiß-blaue Rauten am oberen Rand setzen die bayerische Herkunft des ehemals Königlich Bayerischen Hoflieferanten in Szene. Am unteren Rand symbolisieren Berge, Wälder, Wiesen und Schmetterlinge das Design der vier Sorten. Der Schnitt des Kastens erlaubt einen großzügigen Blick auf die Mineralwasserflasche selbst und garantiert somit sowohl ein einfaches Handling für den Handel als auch eine optimale Orientierung für den Konsumenten.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Absatzmittlern nach Investition in neue Produktionsanlagen und Erweiterung der Lagerflächen in Kürze die neue, attraktive Premium-Glas-Mehrwegflasche für unser hochwertiges Kondrauer Genuss-Mineralwasser liefern können", betont Ralf Brodnicki, Geschäftsführer Kondrauer Mineralbrunnen. Glas ist nicht nur die natürliche Verpackung für das Lebensmittel Nummer eins. Die Form der Flasche hat zudem Appetite Appeal. Sie wirkt dekorativ und sieht edel aus. Damit ist sie der optimale Partner für unser erfrischend bayerisches Genuss-Mineralwasser."



Über Kondrauer



Das Genuss-Mineralwasser der Bayern - dafür steht die Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH & Co. KG. Seit mehr als 700 Jahren liefert das Familienunternehmen Naturqualität aus dem dicht bewaldeten Bayern. Das traditionelle Genuss-Mineralwasser gibt es heute in vier Sorten: Prickelnd, Medium, Sanft und Naturell. Zum Sortiment gehören darüber hinaus Schorlen, Limonaden und kalorienarme Getränke der Marke DEIT. In fünfter Generation führt Brauingenieur und Betriebswirt Jonas Seidl das Familienunternehmen gemeinsam mit Mineralwasser- und Markenexperte sowie Diplom-Kaufmann Ralf Brodnicki. Das traditionsreiche Unternehmen begleitet die Verbraucher täglich mit bis zu 500.000 Flaschen wertvollem Kondrauer Genuss-Mineralwasser. Der Getränkehersteller verzeichnet einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich und beschäftigt derzeit am Standort Waldsassen 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.kondrauer.de



