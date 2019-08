Unterföhring (ots) -



-Von 2009 bis 2019 trug Robben zehn Jahre lang das Trikot mit der

Rückennummer 10 beim FC Bayern, die er nun Neuzugang Philippe

Coutinho überlässt -Weitere Gäste bei Moderator Patrick Wasserziehr sind

UEFA-Champions-League-Sieger Stefan Effenberg, Reporter-Legende Fritz

von Thurn und Taxis und Sky Experte Heribert Bruchhagen Am 25. Mai endete auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions eine Ära beim FC Bayern München. Nach zehn Jahren beim Rekordmeister feierte Arjen Robben an diesem Abend nicht nur den DFB-Pokalsieg und das Double, sondern auch seinen Abschied. Zehn Jahre lang hatte er zuvor das Trikot mit der Rückennummer 10 getragen, die er nun Neuzugang Philippe Coutinho überlässt.



Zwischen 2009 und 2019 gewann der Niederländer acht Deutsche Meisterschaften und fünf DFB-Pokale. In insgesamt 309 Pflichtspielen erzielte die rechte Hälfte von "Robbery" 144 Tore und bereitete 101 weitere Treffer vor. Der sportliche Höhepunkt seiner Karriere war aber der Gewinn der UEFA Champions League 2013, in dem er sich mit seinem Siegtor kurz vor Schluss des Finals in Wembley bei den Bayern-Fans unsterblich machte.



An diesem Sonntag ab 19.55 Uhr hat Arjen Robben bei "Sky90" seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen seit der Bekanntgabe seines Karriereendes Anfang Juli. Bei Moderator Patrick Wasserziehr wird er unter anderem über seine Zeit in München, sein Leben nach der Spielerlaufbahn und seinen Nachfolger sprechen. Darüber hinaus werden er und die Runde den Auftakt der Bundesliga-Saison sowie die wichtigsten aktuellen Fußballthemen diskutieren.



Mit Stefan Effenberg ist eine weitere prägende Figur des FC Bayern München zu Gast im Studio. Der "Tiger" spielte insgesamt sechs Saisons beim Rekordmeister, den er 2001 als Kapitän erstmals nach 25 Jahren wieder zum Titel in der Königsklasse führte.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Heribert Bruchhagen und Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis, der von 1993 bis 2017 als Kommentator für Sky im Einsatz war und aus den Stadien Europas und der Bundesliga berichtete.



Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



Pressekontakt:



Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/135826