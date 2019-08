Wien (www.fondscheck.de) - Amundi löst die ausschließlich über die Hypovereinsbank (HVB) vertriebenen Fonds der "Vermögensdepot privat"-Serie auf, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 30. September würden die vier in Summe knapp 1,7 Milliarden Euro schweren Portfolios auf drei neue Fonds übertragen, die eine bewährte Strategie der Amundi-Tochtergesellschaft CPR abbilden würden. "Die Verschmelzung erfolgt auf Wunsch des Fondsinitiators und dient der Optimierung des Produktangebots", heiße es in einer Anlegerinformation, die FONDS professionell ONLINE vorliege. ...

