SRH AlsterResearch AG: SNP Schneider-Neureither & Partner SE - Weichenstellungen für Rückkehr in die Erfolgsspur [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 27,00] DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresergebnis SRH AlsterResearch AG: SNP Schneider-Neureither & Partner SE - Weichenstellungen für Rückkehr in die Erfolgsspur [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 27,00] 21.08.2019 / 15:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [Heidelberg/Hamburg] Das Hamburger Researchhaus SRH AlsterResearch AG hat im Rahmen der Coverage der Aktie der SNP Schneider-Neureither & Partner SE mit Sitz in Heidelberg ein Update veröffentlicht. In den vergangenen zwei Geschäftsjahren hat sich SNP über anorganisches Wachstum geografisch, technologisch und personell signifikant verstärkt, um von einer mittelfristig zu erwartenden Welle an Systemmigrationen, die durch das für 2025 festgesetzte Supportende der SAP-Altsysteme getrieben werden, zu profitieren. Um die enorm gewachsene Unternehmensgröße adäquat zu steuern, wurde das C-Level-Management um branchenerfahrenes Personal verstärkt. Als Neuzugang im Verwaltungsrat konnte Klaus Kleinfeld gewonnen werden. Der ehemalige CEO von Siemens, Alcoa und Arconic vertritt als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender die Investorengruppe AkrosA Private Equity, der er selbst angehört. AkrosA hält eine Beteiligung von rund 9% an SNP und nimmt die Rolle des aktivistischen Investors ein. Strukturanpassungen infolge der Expansionsphase verursachten hohe Kosten, zudem war die Geschäftsentwicklung durch Projektverzögerungen gekennzeichnet, die aus einer bislang noch stockenden Markteinführung von SAP S/4HANA resultierten und zu Unterauslastungen geführt hatten. Der Analyst Alexander Zienkowicz sieht im Auftragseingang der ersten Jahreshälfte 2019 jedoch Anzeichen, dass sich die starke Diskrepanz zu den Wachstumsambitionen allmählich aufzulösen scheint. Eine Signalwirkung für eine Beschleunigung der Software-Erlöse sieht er von einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit IBM ausgehend. Kurzfristig rechnet der Analyst von AlsterResearch noch mit einer weiter verzögerten Auftragsdynamik bezüglich SAP S/4HANA-Migrationen. Jüngste Marktinitiativen dürften Anlaufzeit benötigen, bis sie zu einschlägigen Referenzerfolgen führen. Jedoch würde ein schnelles Greifen der Partnervertriebsstrategie zu einer Verschiebung der Umsatzgewichte führen und damit ein wesentlich höheres Margenniveau nach sich ziehen. Dies würde weiteres Kurspotenzial jenseits der EUR 30,00-Marke eröffnen. Die Kursrückschläge der letzten Wochen hält Alexander Zienkowicz daher für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Auf 12-Monatssicht bestätigt er zunächst sein Kursziel von EUR 27,00. Gemäß der aktuellen Kursbasis leitet er daraus das Anlageurteil "Kaufen" ab (zuvor: "Halten"). Die vollständige Studie ist abrufbar unter https://www.alsterresearch.com/research-downloads/ Über SRH AlsterResearch AG: AlsterResearch konzentriert sich auf Equity Research. Aktuell werden mehr als 70 verschiedene Aktien gecovert, der Großteil als Partner in einem Research Joint-Venture mit der Norddeutschen Landesbank. Das gemeinsame Portfolio umfasst mehr als 200 deutsche und internationale Werte. Zusätzlich verhilft AlsterResearch kleineren Unternehmen zu einer verbesserten Wahrnehmung am Kapitalmarkt und sucht für institutionelle Investoren kontinuierlich spannenden und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten, speziell aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese werden regelmäßig im Rahmen von Investorenkonferenzen in ganz Deutschland sowie im europäischen Ausland präsentiert. 21.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 861071 21.08.2019 AXC0208 2019-08-21/15:13