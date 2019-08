Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 21.08.2019 Kursziel: 3,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Q2-Ergebnis wie erwartet schwach ??" Umfassende Directors' Dealings sprechen für anhaltende Zuversicht des Managements Ringmetall hat gestern erwartet schwache vorläufige Zahlen zu H1 vorgelegt. Bereits Ende Juli wurde aufgrund eines eingetrübten Geschäftsklimas die Guidance gesenkt. [Tabelle] Umsatz in beiden Segmenten organisch rückläufig: Gestützt durch den anorganischen Umsatzbeitrag der seit 01. Januar konsolidierten Nittel Halle (+12,7%-Punkte) stiegen die Erlöse im Kernsegment Industrial Packaging um 9,7% auf 55,6 Mio. Euro. Organisch ging der Segmentumsatz aufgrund des Nachfragerückgangs seitens der chemischen Industrie jedoch um 5,2% zurück. Der Bereich Industrial Handling verzeichnete angesichts geringerer Abrufe eines Herstellers von Flurförderzeugen einen Umsatzrückgang von 12,9% auf 6,1 Mio. Euro. In Summe legten die Konzernerlöse damit in H1 nur akquisitionsbedingt um 7,0% auf 61,8 Mio. Euro zu. Allerdings zeigen die Zahlen für das mit Nittel hinzugewonnene InlinerGeschäft (Umsatzbeitrag ca. 6,4 Mio. Euro) eine solide Entwicklung, was wir auf das dort höhere Exposure bei Abnehmern aus dem Bereich nicht-zyklischer Konsum zurückführen. EBITDA wie erwartet unter Vorjahr: Aufgrund der im Verlauf von Q2 stark schwankenden Nachfrageentwicklung war es Ringmetall trotz des hohen Anteils an Zeitarbeitskräften nicht möglich, kostenseitig optimal zu reagieren, was sich in einer höheren Personalkostenquote niederschlug. Mit 5,7 Mio. Euro (MONe: 5,6 Mio. Euro) lag das EBITDA daher trotz eines positiven IFRS 16-Effekts (+0,7 Mio. Euro) um 10,3% unter dem Vorjahreswert. Die angesichts des neuen Rechnungslegungsstandards erhöhten Abschreibungen führten auf EBIT-Ebene zu einem noch deutlicheren Ergebnisrückgang (-35,0% auf 3,5 Mio. Euro). Directors' Dealings unterstreichen Vertrauen des Managements: Trotz des schwachen Newsflows verlief die Kursentwicklung in den letzten Wochen stabil, was auf umfassenden Directors' Dealings beruht. So haben die beiden Vorstände Christoph Petri und Konstantin Winterstein über ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften zuletzt Aktien im Volumen von in Summe rund 900 Tsd. Euro erworben. Wir werten dies als Signal für ein grundsätzliches Vertrauen in die Stärke des Unternehmens in einem zyklischen Umfeld. Zugleich betonte der Vorstand, dass die neue Guidance (EBITDA 8,5-11,0 Mio. Euro) am unteren Ende ein Worst Case-Szenario berücksichtige, von dem wir aktuell aber nicht ausgehen. Die konjunkturelle Eintrübung sollte Ringmetall zudem in Bezug auf die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie nützlich sein, die u.E. bis 2021 noch Zukäufe mit 40 bis 50 Mio. Euro Umsatz vorsieht. Fazit: Das neue Ergebnisziel erscheint tendenziell am oberen Ende erreichbar, mit Blick auf 2020 halten wir die Visibilität gegenwärtig aber noch für gering. Wir bestätigen daher unsere Empfehlung ??zHalten" mit unverändertem Kursziel von 3,30 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18753.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

