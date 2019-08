BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Luftfahrtbranche zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz aufgerufen, aber keine neuen Steuern in Aussicht gestellt. Es gebe eine zunehmende Kritik gerade an der Frage des Flugverkehrs, sagte Merkel bei der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. "Umso wichtiger ist es, dass die Branche zeigen kann, dass Wachstum nicht mit dem Wachstum immer klimaschädlicherer Emissionen verbunden ist." Es brauche vielmehr ein CO2-neutrales Wachstum. "Da muss die Luftfahrt ihren Beitrag leisten", so die Kanzlerin.

Dabei setzt Merkel zunächst auf die Branche selbst statt auf neue Preissignale oder Regeln. Mit der Selbstverpflichtung, die CO2-Emissionen des Luftverkehrs ab dem Jahre 2020 einzufrieren und bis 2050 auf 50 Prozent des Wertes von 2005 zu senken, habe sich die Luftfahrt bereits wichtige Ziele gesetzt. Die Kanzlerin begrüßte auch die sogenannte Leipziger Erklärung, in der sich die Branche zum Ziel des CO2-neutralen Fliegens bekennt. Wichtig sei die Erforschung neuer wie etwa elektrischer Antriebsarten und Kraftstoffe. "Hier werden wir uns weiter engagieren", versprach Merkel. "Wir wollen keine erzwungenen Einschränkungen der Mobilität, sondern wir wollen auf moderne Mobilität setzen."

Die Bundesregierung werde Referenzlabore für die Erforschung von Power-to-Liquid schaffen. Auch beim Thema Wasserstoff müsse Deutschland vorangehen. "Wir werden eine nationale Wasserstoff-Strategie bis Ende des Jahres erarbeiten", kündigte Merkel an. Die Potenziale des Elements für die Luftfahrt seien noch längst nicht erprobt.

Neue CO2-Preissignale sprach sie nicht an. Die Kanzlerin zeigte sich überzeugt, dass der europäische Emissionshandel (ETS), in dem der Luftverkehr integriert ist, funktioniere: "Die Klimaschutzinstrumente im Flugverkehr greifen." Zunächst müssten die Erfahrungen mit dem ETS ausgewertet werden. Das Ziel sei, europaweit möglichst zu einer einheitlichen Herangehensweise zu kommen.

Die Nationale Luftfahrtkonferenz soll künftig alle zwei Jahre - im Wechsel mit der Luftfahrt- und Raumfahrtmesse ILA Berlin - in einem anderen Bundesland zu Gast sein.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2019 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.