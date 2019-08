US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor neuen Hinweisen auf die künftige amerikanische Geldpolitik an Boden verloren. Im Gegenzug stiegen die Renditen moderat an. Händler nannten die gute Börsenstimmung in Europa als Grund. Sichere Wertpapiere waren deshalb weniger gefragt. Auch in den USA werden die Aktienmärkte freundlich erwartet.

Im weiteren Verlauf rückt die Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Ende Juli hatte die Fed erstmals seit einer Dekade ihren Leitzins verringert. Von der Mitschrift erhoffen sich Anleger und Analysten Hinweise darauf, ob die Notenbank nachlegt und ihre Zinsen weiter senkt.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,54 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,46 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 9/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 18/32 Punkte auf 104 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,06 Prozent./bgf/jsl/jha/

