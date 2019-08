Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Die Kursbewegung nach oben am Mittwoch ist vermutlich nur ein Strohfeuer, zusätzlich befeuert durch einen Short-Squeeze, sagt Comdirect Kapitalmarktstratege Andreas Lipkow. Investoren haben zwar grundsätzlich mehr Vertrauen in die Notenbanken und in die baldige Beilegung des Handelsstreits, aber das Kursmomentum ist wahrscheinlich begrenzt.