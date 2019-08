Hamburg (ots) - Das Porsche Team Deutschland bekommt es in der Fed Cup-Qualifikationsrunde am 7. und 8. Februar 2020 auswärts mit Brasilien zu tun, Austragungsort und Bodenbelag stehen noch nicht fest. Der Sieger dieser Begegnung darf zu den Fed Cup-Finals reisen, die in einem neuen Format im April in Budapest ausgetragen werden.



Wer qualifiziert sich für die Fed Cup-Finalwoche vom 14. bis zum 19. April 2020 in Budapest? Gastgeber Ungarn sowie die diesjährigen Finalisten Frankreich und Australien sind ebenso bereits sicher dabei wie Tschechien, das eine Wildcard erhält. Um einen der verbliebenen acht Startplätze zu ergattern, muss sich das Porsche Team Deutschland am 7. und 8. Februar 2020 auswärts gegen Brasilien behaupten, so ergab es die heutige Auslosung im ITF-Hauptquartier in London.



"Wir hatten eigentlich auf ein Heimspiel gehofft und die Chancen standen auch gut. Leider ist es nun anders gekommen und wir haben mit Brasilien ein Auswärtsspiel mit einer sehr weiten und anstrengenden Anreise erwischt. Sportlich sind wir auf dem Papier zwar der Favorit, aber die Brasilianerinnen werden uns mit einem emotionalen Publikum im Rücken das Leben sicherlich schwer machen", sagt Fed Cup-Kapitän Jens Gerlach.



Gespielt werden in der Qualifikationsrunde wie gehabt vier Einzel und ein Doppel, alle Matches im Best-of-Three-Modus. Die Spieltage finden nun allerdings allesamt am Freitag und Samstag statt, nicht mehr wie bisher am Samstag und Sonntag. Die Finalwoche im April in Budapest wird hingegen mit einer Gruppenphase und anschließenden K.O.-Runde ausgetragen.



Deutschland und Brasilien standen sich im Fed Cup bislang drei Mal gegenüber, zuletzt gewann die deutsche Mannschaft 1986 in Prag mit 2:1.



