Die Aktienmärkte erholen sich am Mittwoch wieder, angeführt vom französischen FRA40 (+2%). Auch in Italien (+1,8%) und Deutschland (+1,7%) sind Gewinne zu beobachten, da die Anleger in der Hoffnung auf mehr monetäre und fiskalische Impulse an die Märkte zurückkehren. Händler sollten sich an das FOMC-Sitzungsprotokoll erinnern, das heute um 20:00 Uhr veröffentlicht wird. Beim letzten Mal senkte die Fed die Zinsen, die Kommunikation war jedoch nicht so dovisch wie erwartet, sodass Aktien unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...