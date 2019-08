Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute unter anderem Voltabox. Der Batteriehersteller hatte die Märkte in der vergangenen Woche noch mit einer saftigen Gewinnwarnung geschockt. Die Aktie war daraufhin eingebrochen. Heute gibt es gute Nachrichten - mit entsprechend positiven Auswirkungen für den Kurs. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Lufthansa im Fokus. CEO Carsten Spohr hat sich zu Wort gemeldet und deutlich Kritik an einer möglichen Kerosinsteuer geübt.