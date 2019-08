Das Wirtschaftspreisprogramm würdigt die weltweiten Spitzenleistungen im Rahmen einer exklusiven Preisverleihung in Wien

FAIRFAX, Va., Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Herausragende Unternehmen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei den 16. jährlichen International Business Awards, dem weltweit einzigen internationalen, branchenübergreifenden Programm für Geschäftsauszeichnungen, mit dem Stevie Award in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen, die den Spitznamen "Stevies" vom griechischen Wort für "gekrönt" tragen, werden am Samstag, den 19. Oktober, im Rahmen einer Galaveranstaltung im Andaz Vienna am Belvedere Hotel in Wien, Österreich, verliehen. Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort unter www.StevieAwards.com/IBAerhältlich.

Die Stevie-Gewinner in Gold, Silber und Bronze wurden aus über 4.000 Nominierungen von Unternehmen und Einzelpersonen aus 74 Nationen ausgewählt. Alle Unternehmen weltweit sind berechtigt, an den jährlichen International Business Awards teilzunehmen, und können Beiträge in einer Vielzahl von Kategorien einreichen, darunter Management-Auszeichnungen, Auszeichnungen für Unternehmen des Jahres, Marketing-Auszeichnungen, Auszeichnungen für Öffentlichkeitsarbeit, Auszeichnungen für Kundenservice, Auszeichnungen für Personalwesen, Auszeichnungen für neue Produkte, IT-Auszeichnungen, Auszeichnungen für Websites und vieles mehr.

Mehr als 250 Führungskräfte weltweit nahmen in diesem Jahr an 12 Jurygremienteil, um die Stevie-Gewinner zu ermitteln.

LLYC, ein globales Beratungs- und Kommunikationsunternehmen mit Sitz in Madrid, Spanien, erhielt 17 Gold Stevie Awards, mehr als jedes andere Unternehmen jemals in einer einzigen Ausgabe der IBAs gewonnen hat.

Zu den weiteren Top-Gewinnern der Gold Stevie Awards gehören MSLGROUP, USA (zehn); IBM, USA (neun), ASDA'A BCW, Vereinigte Arabische Emirate (sieben), Ooredoo, Katar (sechs), Thai Life Insurance Plc., Thailand (sechs), Dan Lok Education, Kanada (fünf), Jeunesse Global, USA (fünf), PT Petrokimia Gresik, Indonesien (fünf), The Audacious Agency, Australien (vier), Makers Nutrition, USA (vier), The XD Agency, USA (vier) und Zeep Medical, Australien (vier).

Deutsche Post DHL, mit Nominierungen von Tochtergesellschaften weltweit, gewann acht Gold Stevies und insgesamt 45 Gold, Silber und Bronze Stevies.

Weitere Unternehmen mit acht oder mehr Stevie-Gewinnen sind Dell Technologies Ltd. (weltweit), KocSistem Bilgi ve Iletisim Hizm. A.S., Türkei, PJ Lhuillier, Inc (PJLI), Philippinen, Strategic Public Relations Group, China, Switching-Time, China, Ulled Asociados C.R.P. S.A., Spanien, Viettel Group, Vietnam, WNS Holdings (P) Ltd., Indien und Yapi Kredi Bank, Türkei. Die fünf Nationen, die die meisten Nominierungen erhalten haben, sind die Vereinigten Staaten, die Türkei, Südkorea, das Großbritannien und die Philippinen.

Eine vollständige Liste aller Stevie Award-Gewinner 2019 in Gold, Silber und Bronze nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

In der Woche vom 19. August werden die Gewinner der Best of the IBA Awards, fünf Best of Competition Preise, bekannt gegeben. Die Gewinner werden durch die Anzahl der von den Organisationen gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Stevies ermittelt und in Wien mit den Grand-Stevie-Award-Trophäen ausgezeichnet.

Hochauflösende Fotos der Stevie-Award-Trophäe oder des Logos der International Business Awards finden Sie unter http://stevieawards.com/iba/photos-and-logos. Weitere Informationen und Ressourcen für die Presse finden Sie unter http://stevieawards.com/iba/media-inquiries-news-service-list

Über die Stevie Awards

Stevie Awards werden in sieben Programmen vergeben: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards, The International Business Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards Wettbewerbe erhalten jedes Jahr über 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Nationen. Die Stevies würdigen weltweit Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, und zeichnen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz aus. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter www.StevieAwards.com.

Kontakt



Daniel Ferguson

Marketing Coordinator

Daniel@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f775086-79cd-4a3e-83b9-a87459c91598