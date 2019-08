Die Wall Street hat nach dem Rückschlag am Dienstag wieder an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Angesichts der deutlichen Kursgewinne in Europa stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch um 0,92 Prozent auf 26 200,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,83 Prozent auf 2924,54 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,04 Prozent auf 7744,11 Punkte an.

Aktuell hoffen die Anleger auf konjunkturelle Unterstützung durch die US-Notenbank. Erste Hinweise darauf könnte im Handelsverlauf bereits die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung liefern. Am Freitag dann wird Fed-Chef Jerome Powell die Eröffnungsrede des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming halten, von der ebenfalls Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Zentralbank erwartet werden./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0241 2019-08-21/16:39