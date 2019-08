Mainz (ots) -



Donnerstag, 22. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Reha richtig beantragen - Wie bekommt man die Kur genehmigt?

Kampfsportarten im Test - Reporter probieren Krav Maga

Kultur im Pott - Die Ruhrtriennale beginnt



Gäste:

Kai Wiesinger, Schauspieler

Julia Melchior, ZDF-Royal-Expertin



Donnerstag, 22. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Urteil im Fall Daniel Hillig - Stimmung in Chemnitz

Expedition Deutschland: Menden - Foxtrott im Vorgarten

Änderungen im Onlinebanking - Neue Regeln ab 1. September



Donnerstag, 22. August 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Lebensretter aus der Luft - Unterwegs mit dem Rettungshelikopter



Donnerstag, 22. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



Hansi Hinterseer beim Golfen - In Kitzbühel mit Tochter Laura

Carolin Niemczyk solo in Berlin - "Glasperlenspiel"-Sängerin

unterwegs



Donnerstag, 22. August 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema:

SPD ohne Führung, CDU ohne Richtung - Geht die GroKo im Osten unter?



Gäste u.a.

Paul Ziemiak, CDU, Generalsekretär

Jana Hensel, Autorin

Richard David Precht, Philosoph und Publizist

Nikolaus Blome, Stellv. Chefredakteur "BILD"-Zeitung

Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler



Groß scheint bei der Regierungskoalition nur noch die Verzweiflung zu

sein. Die CDU schickt ihre Vorsitzende zusätzlich ins

Verteidigungsministerium. Verteidigen muss sie allerdings vor allem

ihre missverständlichen Aussagen. Die SPD wird wohl erst im Dezember

wissen, ob sie weiterregieren will - und unter welcher Führung. Dabei

drohen bei den Landtagswahlen im Osten sowohl SPD als auch CDU als

Regierungsparteien unterzugehen.

Was hält die Große Koalition noch zusammen? Wohin werden die

Flügelkämpfe in SPD und CDU führen? Wie wird im Bund und in den

Ländern regiert, wenn die beiden ehemals Großen immer kleiner werden

und zwei oder gar drei Bündnispartner brauchen?

