Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Voltabox nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die finale Quartalsbilanz offenbare, dass der Spezialist für Batteriesysteme in großem Umfang Geld verbrannt habe, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die Resultate für das operative Geschäft seien desaströs./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 09:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / 09:18 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4LE9

AXC0243 2019-08-21/16:47