BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Flugindustrie hat sich gegen Forderungen nach höheren Ticketpreisen oder einer Kerosinsteuer gewehrt. "Im Luftverkehr, der international ist, sind nationale Alleingänge der falsche Weg", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Mitglieder des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) anlässlich der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig. "Insbesondere klimapolitische Regulierungen durch nationale Steuern, Abgaben und Verbote sind ökologisch und ökonomisch kontraproduktiv."

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert dagegen höhere Ticketpreise im Luftverkehr. Aus ihrer Sicht dürfen Bahnfahrten nicht teurer sein als Flugreisen.

Solche Maßnahmen würden keine CO2-Emissionen senken, erklärte BDL-Präsident Klaus-Dieter Scheurle. "Wir können bei der Kerosinsteuer nur nationale Flüge besteuern, weil es sonst eine internationale Abstimmung braucht." Wenn ein Flug von New York nach Hamburg etwa über Frankfurt führe, würde der letzte Inlandsteil besteuert werden, gab Scheurle als Beispiel an. Die Strecke New-York-Kopenhagen-Hamburg dagegen wäre ein internationaler Flug und somit nicht besteuert. "Es bringt dem Klima nichts, wenn Flüge über ausländische Flughäfen gehen."

Stattdessen fordert der Verband, die rund 1,2 Milliarden Euro jährlichen Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer für die Markteinführung regenerativer Kraftstoffe zu investieren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte bei der Konferenz zu, die Gelder aus der Luftverkehrssteuer für mehr Klimaschutz einzusetzen.

Die Airlines, Flughäfen und die Deutsche Flugsicherung, die in dem Spitzenverband organisiert sind, formulieren in der Erklärung auch das Ziel, die luftverkehrsbedingten CO2-Emissionen auf null zu senken. Dazu wollen sie sich am Aufbau industrieller Anlagen zur Herstellung des Power-to-Liquid beteiligen. Zudem wollen sie künftig Passagieren erleichtern, ihre Flüge CO2-neutral zu kompensieren.

Der BDL verwies auch darauf, dass er ab 2021 dem international abgestimmten Kompensationssystem Corsia unterliegt. Das internationale Luftverkehrswachstum soll dann CO2-neutral erfolgen. Der BDL regt an, dass sich "die noch zögerlichen Länder" wie China, Russland, Indien und Brasilien dem Corsia-System anschließen.

