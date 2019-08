Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Pfizer stärkt das Gentherapiesegment. Der US-Pharmakonzern will nach eigenen Angaben auf dem Campus in Sanford für rund 500 Millionen US-Dollar eine Produktionsstätte für Gentherapien errichten. Dadurch würden etwa 300 neue Arbeitsplätze in Sanford schaffen, wo derzeit 650 Mitarbeiter beschäftigt seien, heißt es in einer Mitteilung.

August 21, 2019

