Bertrandt AG: Anpassung Prognosekorridor aufgrund konjunktureller Eintrübungen sowie branchenspezifischer Herausforderungen und Eckdaten für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019

21.08.2019

Anpassung Prognosekorridor aufgrund konjunktureller Eintrübungen sowie branchenspezifischer Herausforderungen und Eckdaten für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 Der Vorstand hat heute ein erhöhtes Risiko für den Verlauf des vierten Quartals festgestellt und daraus eine Neueinschätzung der Ergebniserwartung abgeleitet. Maßgeblich hierfür sind die zunehmende konjunkturelle Eintrübung sowie branchenspezifische Herausforderungen im Automotive-Bereich und damit einhergehende kommunizierte Sparprogramme der Hersteller und Zulieferer. Diese können zu kurzfristigen Projektverschiebungen führen und sich somit auf die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 auswirken. Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein gesteigertes Risiko, dass der im Dezember 2018 prognostizierte Korridor für das EBIT nicht erreicht wird und, je nach Entwicklung, eine EBIT Marge (EBIT im Verhältnis zur Gesamtleistung, die sich aus Umsatzerlösen und anderen aktivierten Eigenleistungen ergibt) zwischen 5 - 7,5 % (bislang 7 - 9 %) erreicht werden könnte. Hierbei liegt das obere Ende des Korridors noch in der bislang kommunizierten Ergebnisspanne. Daraus ergibt sich ein EBIT zwischen 52,1 und 80,3 Mio. EUR (bislang zwischen 72,9 und 96,4 Mio. EUR). Das Unternehmen geht unverändert von einem Wachstum der Gesamtleistung zwischen 20 und 50 Mio. EUR sowie einem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit aus. Das Investitionsvolumen wird geringer ausfallen und zwischen 50 und 70 Mio. EUR (bislang zwischen 60 und 80 Mio. EUR) liegen. Mittelfristig sieht der Vorstand gute Perspektiven bei Wachstum und Ergebnis. Die maßgeblichen Markttrends umweltfreundliche individuelle Mobilität, autonomes und vernetztes Fahren, Digitalisierung sowie steigende Modell- und Variantenvielfalt für Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien sind intakt und bieten mittelfristig weiterhin Perspektiven für eine positive Geschäftsentwicklung. Auf Basis der nicht einer prüferischen Durchsicht unterliegenden Zahlen betrug die Gesamtleistung des Bertrandt-Konzerns zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 784,9 Mio. EUR (Vorjahr: 752,6 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 46,1 Mio. EUR (Vorjahr: 49,4 Mio. EUR). Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2019 wird am 22. August 2019 veröffentlicht. Finanzkennzahlen nach IFRS im 01.10.2018 01.10.2017 - Bertrandt-Konzern -30.06.2019 30.06.2018 Gesamtleistung (in TEUR) 784.879 752.632 EBIT (in TEUR) 46.129 49.350 Ergebnis nach Ertragsteuern (in 30.311 32.093 TEUR) Free Cashflow (in TEUR) -43.175 -6.530 Investitionen (in TEUR) 46.558 38.276 Eigenkapitalquote (in Prozent) 50,9 49,9 Mitarbeiterzahl weltweit 13.468 13.028