Highlight-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Highlight-Gruppe mit solider Geschäftsentwicklung 21.08.2019 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Konzernumsatz um 15,4 Mio. CHF auf 229,9 Mio. CHF angestiegen * Konzernperiodenergebnis bei -1,8 Mio. CHF * Jahresprognose erneut bestätigt Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2019 * Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2% auf 229,9 Mio. CHF. Diese Steigerung ist weitestgehend auf abweichende Konsolidierungszeiträume der Constantin Medien AG (Segment Sport) im ersten Halbjahr 2018 (drei Monate) und dem ersten Halbjahr 2019 (sechs Monate) zurückzuführen. * Die Umsätze des Segments Film reduzierten sich um 6,3 Mio. CHF auf 140,9 Mio. CHF. Die Abnahme reflektiert die Tatsache, dass die hohen Umsatzerlöse, die im ersten Halbjahr 2018 im Geschäftsfeld Home Entertainment - insbesondere infolge der Neuveröffentlichung des Kinohits "Fack Ju Göhte 3" - realisiert wurden, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs wie erwartet nicht mehr erzielt werden konnten. * Das Segment Sport- und Event-Marketing verzeichnete dagegen einen Umsatzzuwachs um 2,9 Mio. CHF auf 32,9 Mio. CHF. Der Anstieg basiert auf höheren Agenturprovisionen, die die TEAM-Gruppe infolge der erfolgreichen Vermarktung der UEFA-Klubwettbewerbe für die Spielzeiten 2018/19 bis 2020/21 erzielen konnte. * Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich erwartungsgemäss von 10,1 Mio. CHF auf 1,6 Mio. CHF. Der Rückgang resultiert in erster Linie aus dem Segment Sport, dessen Ergebnisbeitrag im ersten Halbjahr 2019 bei -8,4 Mio. CHF lag. * Das Konzernperiodenergebnis lag mit -1,8 Mio. CHF ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 3,2 Mio. CHF. Der Ergebnisanteil der Highlight-Aktionäre betrug dabei -0,5 Mio. CHF (Vorjahresperiode: 3,3 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -0,01 CHF entspricht. * Das Konzerneigenkapital in Höhe von 221,2 Mio. CHF lag um 4,4 Mio. CHF unter dem Stand zum Jahresende 2018. Hauptgründe für den Rückgang sind das Konzernperiodenergebnis und Dividendenausschüttungen. Die Highlight-Gruppe geht auch weiterhin davon aus, im Gesamtjahr 2019 einen Konzernumsatz zwischen 520 und 540 Mio. CHF sowie ein Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner in Höhe von 20 bis 22 Mio. CHF zu erzielen. Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2019 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2Q2019 2Q2018 Abw. in % Umsatzerlöse 229,9 214,5 7,2 EBIT 1,6 10,1 -84,2 Konzernperiodenergebnis -1,8 3,2 -156,3 (nach Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner -0,5 3,3 -115,2 Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,01 0,06 -116,7 Segmentumsatz Film 140,9 147,2 -4,3 Sport- und Event-Marketing 32,9 30,0 9,7 Sport 56,4 37,2 51,6 Segmentergebnis Film -2,5 3,2 -178,1 Sport- und Event-Marketing 16,2 14,9 8,7 Sport -8,4 -4,4 -90,9 in Mio. CHF 30.6.2019 31.12.2018 Abw. in % Bilanzsumme 653,8 638,6 2,4 Eigenkapital 221,2 225,6 -2,0 Eigenkapitalquote (%) 33,8 35,3 -1,5 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 180,6 149,0 21,2 Zahlungsmittel und 47,5 52,5 -9,5 Zahlungsmitteläquivalente Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch 21.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861205 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861205 21.08.2019 ISIN CH0006539198 AXC0252 2019-08-21/17:20