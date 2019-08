Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 20. August 2019 die Prüfungskommission für Patentanwälte für die Mandatsperiode 2019 bis 2023 neu bestellt. Alle bisherigen Mitglieder haben sich bereit erklärt, weiterhin in der Prüfungskommission mitzuwirken.



Landrichter Hermann Schöpf wurde wieder als Vorsitzender gewählt. Als Mitglieder wiedergewählt wurden Bernd-Günther Harmann vom Patentanwaltsverband und Gerold Hoop von der Rechtsanwaltskammer. Burkhard Bogensberger vom Patentanwaltsverband, Landrichter Michael Jehle und Caroline Voigt von der Rechtsanwaltskammer stellten sich neuerlich als Ersatzmitglieder zur Verfügung. Die Regierung dankt den Mitgliedern der Prüfungskommission für Patentanwälte für ihre Bereitschaft, weiterhin in der Prüfungskommission mitzuwirken und wünscht Ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.



