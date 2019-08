Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Geht es nach den Worten der Berater des amerikanischen Präsidenten, ist in den USA bis auf Weiteres keine Rezession in Sicht. Gemäß Wirtschaftsberater Larry Kudlow hätten die Verbraucher sowohl genug Arbeit als auch Geld, das sie ausgeben könnten. Letzteres werde freilich auch gerne gespart, um für schlechtere Zeiten eine Reserve zu haben. Auch wenn sich die USA aktuell immer noch in einem Handelsstreit mit China befinden, gibt es also keinen Grund, Trübsal zu blasen, auch wenn dies andere Stellen, gerade im demokratischen Lager, anders sehen mögen. ...

