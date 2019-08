ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat am Mittwoch Zinsfantasie für steigende Kurse gesorgt. Anleger hätten darauf gesetzt, dass sowohl das am Abend angekündigte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank als auch Fed-Chef Jerome Powell auf dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole am Freitag eine taubenhafte Tonlage anschlagen würden. "Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Notenbank die Zinsen senkt, sondern wie stark", meinte ein Teilnehmer. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde eine weitere Lockerung der Geldpolitik erwartet. Daneben hofften Börsianer auch auf fiskalpolitische Stimuli. Trotz der Zinssenkungsspekulationen bei Fed und EZB büßte der Franken zu Dollar und Euro an Boden ein und stützte damit die eidgenössische Börse. Händler sprachen von einer gesunkenen Risikoaversion.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 9.848 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,72 (zuvor: 47,19) Millionen Aktien.

Die gestiegene Risikobereitschaft manifestierte sich auch am Aktienmarkt, wo die zyklischen Werte der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch um 2,4 bzw. 1,9 Prozent zulegten. Gegen den festen Gesamtmarkt verloren Alcon 1,3 Prozent. Der Augenheilkonzern hatte im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, wegen Belastungen aus der Abspaltung von Novartis aber einen Verlust verzeichnet. Auch die bereinigte operative Marge ging zurück.

Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan kauft die britische Fragrance Oils. Als "strategisch sinnvoll" stuften die Analysten von Baader Helvea die Übernahme ein. Der Zukauf sei allerdings klein, er stehe für rund 1 Prozent der Umsätze der Schweizer. Die Aktie von Givaudan legte um 0,3 Prozent zu.

Am breiteren Markt haussierten Asmallworld um 54,2 Prozent. Das soziale Netzwerk stellte schwarze Zahlen für das erste Halbjahr 2019 in Aussicht. Zur Rose kletterten um 1,8 Prozent. Die Versandapotheke wuchs mit knapp 30 Prozent im ersten Halbjahr und verzeichnete einen starken Zuwachs in Deutschland. Der Verlust fiel zudem geringer als befürchtet aus.

Von Roll Holding sprach mit Blick auf das erste Halbjahr von schwachen Märkten, die Titel des Energie-Spezialisten sanken um 6,5 Prozent. Auch das Technologieunternehmen Feintool räumte ein schwieriges Marktumfeld ein und verbuchte einen Gewinneinbruch. Die Papiere verbilligten sich um 1,9 Prozent. Die auf digitale Sicherheitssysteme ausgerichtete Kudelski Group überzeugte mit ihren Geschäftszahlen, der Kurs stieg um 2,9 Prozent.

August 21, 2019

