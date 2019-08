Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die radikale Transformation des französischen Versicherungskonzerns sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsabstand zu ähnlich strukturierten Wettbewerbern sei mit 25 bis 30 Prozent zu groß./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 01:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN FR0000120628

AXC0272 2019-08-21/18:17