Die heimischen Staatsanleihen haben am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich tendiert. Während die fünf- und die zehnjährigen Bundesanleihen, wie bereits am Vormittag, Kursverluste verzeichneten, tendierten die zwei- sowie die dreißigjährigen österreichischen Staatspapiere etwas fester.Datenseitig blickten Anleger am Nachmittag ...

