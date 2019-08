FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von den Vortagesverlusten erholt. Gestützt wurde die Stimmung durch Zinssenkungsspekulationen. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht, und am Freitag redet US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. "Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Notenbank die Zinsen senkt, sondern wie stark", meinte ein Teilnehmer. Auch von der Europäischen Zentralbank wird eine weitere Lockerung der Geldpolitik erwartet. Daneben hoffen die Börsianer auch auf fiskalpolitische Stimuli. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 11.803 Punkte.

Erholt zeigten sich zyklische Werte: So gewannen SAP 2,8 Prozent, Thyssenkrupp 1,7 Prozent oder Wirecard 2,6 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung legten RWE um 1,1 Prozent zu. Ansonsten wurden defensive Titel eher gemieden: Eon gaben um 0,3 Prozent nach und Deutsche Telekom um 0,6 Prozent. Nach einer Kurszielsenkung verloren FMC 0,8 Prozent.

Weitere Gewinnwarnung aus dem Automobilsektor

Die Serie von Gewinnwarnungen aus dem Automobilsektor setzte sich mit Bertrandt fort. Der Vorstand sieht ein erhöhtes Risiko für den Verlauf des vierten Quartals. Maßgeblich hierfür seien die zunehmende konjunkturelle Eintrübung sowie branchenspezifische Herausforderungen im Automotive-Bereich. Bertrandt rechnet nun nur noch mit einem EBIT zwischen 52,1 und 80,3 Millionen Euro nach bislang zwischen 72,9 und 96,4 Millionen. Bertrandt verloren 11,8 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC ging es für Leoni dagegen um 9,9 Prozent nach oben.

Wacker Chemie gewannen 2,9 Prozent auf 68,30 Euro. Bei der Commerzbank hieß es, die Anzeichen für steigende Photovoltaikglas-Preise verdichteten sich. Die Nachfrage nehme zu. Das Haus empfiehlt Wacker Chemie mit einem Kursziel von 89 Euro zum Kauf. SMA Solar gewannen 0,3 Prozent, Siltronic zogen um 2 Prozent an.

Tele Columbus mit ordentlichen Zahlen

Gea wurden laut Händlern von Goldman Sachs hochgestuft, der Kurs legte um 4 Prozent zu. Tele Columbus erholten sich nach Geschäftszahlen, die eine Stabilisierung zeigten, um 4,5 Prozent. AAP Implantate gewannen 4,2 Prozent. Das Unternehmen hat eine Zulassung in den USA erhalten. GK Software büßten nach einer sehr zäh verlaufenen Kapitalerhöhung, die deutlich weniger einbrachte als avisiert, 1,2 Prozent ein. SGL Carbon erholten sich von dem jüngsten Absturz und gewannen 11 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 62,8 (Vortag: 68,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,47 (Vortag: 2,51) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.802,85 +1,30% +11,78% DAX-Future 11.801,50 +1,36% +11,59% XDAX 11.807,97 +1,63% +11,60% MDAX 25.456,74 +1,88% +17,92% TecDAX 2.783,55 +1,86% +13,61% SDAX 10.649,26 +1,59% +11,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,66 -29 ===

