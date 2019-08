Geldpolitik im Fokus, Entspannung in Italien

Der am heutigen Mittwoch wahrscheinlich wichtigste Termin findet zwar erst lange nach Börsenschluss statt, trieb den DAX aber bereits im Vorfeld an: Es handelt sich um das Zinssitzungsprotokoll der US-Notenbank vom 31. Juli, das am Abend veröffentlicht wird.

Das war heute los. Ab 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die jüngsten Fed Minutes veröffentlicht. Diese dürften Aufschluss über den weiteren Kurs der Fed geben. Anleger erhoffen sich neuen Rückenwind von Seiten der Geldpolitik. Die US-Notenbank muss derzeit die Balance halten zwischen der Unabhängigkeit der Notenbanken und den Forderungen, die Zinsen weiter zu senken. Insbesondere US-Präsident Donald Trump pocht auf weitere geldpolitische Lockerungen. Im Vorfeld der Fed-Protokoll-Veröffentlichung legte der DAX zwischenzeitlich um mehr als ein Prozent zu.

Für Zuversicht sorgte hierzulande auch, dass in Italien die Aussichten auf Neuwahlen gesunken sind und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für eine Koalition aus 5-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen PD gestiegen ist. Damit könnte der Konflikt mit der Europäischen Union eingedämmt werden. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten tendierte der Goldpreis schwächer. Zeitweise ging es für die Notierungen um rund 1 Prozent nach unten. Damit spielte sich der Handel weiterhin im Bereich der psychologisch wichtigen 1.500-US-Dollar-Marke ab.

