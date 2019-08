(shareribs.com) Sacramento 21.08.2019 - Die Analysten von BDS Analytics gehen davon aus, davon aus, dass es in den kommenden Jahren zu signifikanten Verschiebungen des Cannabismarktes in Kalifornien kommen wird. Einer neuen Einschätzung von BDS Analytics und Acrview Market Research zufolge dürfte der gesamte Markt für Cannabis in diesem Jahr ein Volumen von 12,8 Mrd. USD erreichen. Damit wäre der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...