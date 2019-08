SeniVita Social Estate AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss für 2018 fest DGAP-News: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges SeniVita Social Estate AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss für 2018 fest 21.08.2019 / 18:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (SSE) hat den vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer testierten sowie mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 festgestellt. Darin werden die bereits am 13. Mai 2019 ad hoc gemeldeten Zahlen bestätigt. Der Jahresabschluss ist auf der Homepage der SSE unter www.senivita-social-estate.de einsehbar. Nähere Informationen dazu gibt der Vorstand interessierten Anleger im Rahmen eines Investoren-Calls am Dienstag, 27. August 2019, ab 14 Uhr. Die Einwahldaten dazu erhalten Interessenten auf Anfrage unter info@sse-ag.de. Über SeniVita Social Estate AG Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de 21.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861237 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861237 21.08.2019 ISIN DE000A13SHL2 AXC0282 2019-08-21/18:56