Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta025/21.08.2019/18:30) - Amir Mechria informierte den Verwaltungsrat der Pharmalys Laboratories SA, eine Tochtergesellschaft der HOCHDORF Holding AG, heute über seinen sofortigen Rücktritt als Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Pharmalys Laboratories SA. Zusätzlich tritt er auch von allen weiteren Funktionen innerhalb der Pharmalys Laboratories SA zurück. Die HOCHDORF-Gruppe nimmt den Rücktritt von Amir Mechria zur Kenntnis.



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566405000350



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 21, 2019 12:30 ET (16:30 GMT)