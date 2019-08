wallstreet:online AG: wallstreet:online AG schließt Vereinbarung zur Übernahme der Mehrheit am Verleger des Finanz- und Anlegermagazin Smart Investor DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme wallstreet:online AG: wallstreet:online AG schließt Vereinbarung zur Übernahme der Mehrheit am Verleger des Finanz- und Anlegermagazin Smart Investor 21.08.2019 / 19:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. wallstreet:online AG schließt Vereinbarung zur Übernahme der Mehrheit am Verleger des Finanz- und Anlegermagazin Smart Investor - Das Magazin für kritische Anleger in Deutschland - Hohe Wachstums- und Synergiepotentiale durch Digitalisierung - Umsatz und Ergebnis der neuen Tochtergesellschaft sollen schon ab 2020 deutlich steigen Berlin, 21. August 2019 - Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiber führender Finanzportale und der Finanz-Community Nr. 1 im deutschsprachigen Raum, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 90 Prozent der Anteile der Smart Investor Media GmbH mit Sitz in München abgeschlossen. Die Smart Investor Media GmbH veröffentlicht seit 2003 das gleichnamige Monatsmagazin "Smart Investor". Mit einer Auflage von 6.000 Exemplaren und 5.000 Abonnenten gehört es zu den etablierten Finanz- und Anlegermagazinen in Deutschland. Aufgrund der umfassenden und häufig kritischen Berichterstattung hat sich Smart Investor eine treue Leserschaft aufgebaut und ist seit Jahren profitabel. Im Jahr 2018 wurde ein Umsatz von ca. 630 TEUR und ein Jahresüberschuss von ca. 80 TEUR erzielt. wallstreet:online sieht durch die Verbindung der eigenen reichweitenstarken Online-Finanzportale und der hohen redaktionellen Qualität der Smart Investor-Inhalte erhebliche Wachstums- und Synergiepotentiale. So sollen Umsatz- und Gewinn des Magazins bereits ab dem kommenden Jahr deutlich gesteigert werden. Wie wohl kein anderes Magazin in Deutschland bemüht sich Smart Investor seit nunmehr über 16 Jahren um eine tiefgehende Aufklärung der Anleger und zeigt Lesern Risiken für ihr Vermögen, alternative Anlagestrategien und Lösungsmöglichkeiten auf. Nach Schätzungen sind rund zehn Prozent der Abonnenten dem Bereich der professionellen Investoren und Finanzmarktakteure zuzurechnen. Die übrigen 90 Prozent sind anspruchsvolle und kritische Privatinvestoren. In den regulären Ausgaben sowie Sonderpublikationen erhalten Leser Empfehlungen für die Geldanlage. Ihnen werden auch regelmäßig verschiedene Länder oder Regionen vorgestellt, die sich als zweites finanzielles Standbein eignen. Insgesamt geht es weniger um Geldanlage durch kurzfristige Spekulationen als um die Vermittlung bewährter ökonomischer Modelle und Anlagemethoden sowie deren Anwendung auf die jeweilige Markt- bzw. Unternehmenssituation. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit bietet die Redaktion des Smart Investor fundierte Meinungen zu zahlreichen Wirtschaftsthemen an. "Nachdem wir in den vergangenen Monaten durch eine konsequente Übernahmestrategie zum mit Abstand größten verlagsunabhängigen Finanzportalbetreiber aufgestiegen sind und inzwischen rund 155 Millionen Page Impressions (PIs Stand Juli 2019) im Monat generieren, wollen wir mit dem Smart Investor zusätzliche Omni-Channel-Potenziale erschließen. Die qualitativ hochwertigen Inhalte des Smart Investor finden bisher online kaum statt. Dies werden wir ändern und seine Digitalisierung konsequent vorantreiben. Durch die Reichweite unserer Finanz-Portale erwarten wir zudem, die Zahl der Abonnenten des Magazins sehr deutlich steigern zu können", sagt Michael Bulgrin, Vorstand der wallstreet:online AG. "Aufgrund der beabsichtigten steigenden Abo- und Werbeeinnahmen erwarten wir, dass Umsatz und Gewinn des Smart Investor bereits ab 2020 deutlich zulegen können. Außerdem ist die Redaktion des Smart Investor eine gute Ausgangsbasis für den Aufbau einer marktwirtschaftlich und liberal orientierten Wirtschafts- und Börsenredaktion für unsere gesamte Unternehmensgruppe." Ein kostenloses Probeabo des Smart Investors: https://www.smartinvestor.de/abonnement-shop/probe-abo/ Über die wallstreet:online Gruppe Die wallstreet:online Gruppe betreibt die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 155 Mio. PIs (Stand 2019/07) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. Außerdem ist die Gruppe mit ihrer Beteiligung an FondsDISCOUNT.de, dem größten bankenunabhängigen Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland, im FinTech-Bereich aktiv. Weitere Informationen: www.wallstreet-online.ag Pressekontakt: Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de 21.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861243 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861243 21.08.2019 ISIN DE000A2GS609 AXC0289 2019-08-21/19:30