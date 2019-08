Der Aufschwung ist Geschichte. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnt deshalb vor Bequemlichkeit und fordert eine Renaissance der Wirtschaftspolitik - mit mutigen Reformen.

Ralph Brinkhaus, 51, führt die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag seit fast einem Jahr. Der Finanz- und Haushaltsexperte setzte sich im September 2018 in einer Kampfabstimmung gegen Volker Kauder durch, den langjährigen Vertrauten von Angela Merkel. Bevor er in die Politik ging, arbeitete der Ökonom als Steuerberater.

WirtschaftsWoche: Herr Brinkhaus, Deutschland steht plötzlich kurz vor der Rezession. Hätten Sie vor der Sommerpause gedacht, dass es so ernst um die Wirtschaft steht?Ralph Brinkhaus: Wir stehen ja nicht erst seit ein paar Wochen vor wichtigen Herausforderungen. Es gibt in Deutschland strukturelle Fragen, die viel tiefer gehen als die aktuelle konjunkturelle Abkühlung. Und so bedauernswert diese Eintrübung ist, einen Vorteil bringt sie mit sich: Die Wirtschaft und überfällige Reformen sind endlich wieder ein politisches Top-Thema.

Ihre Hoffnung in allen Ehren, aber warum sollte jetzt eine Renaissance des Reformeifers einsetzen?Wer in den vergangenen Jahren warnte, dass wir uns für die Zukunft fit machen müssen, wurde vor allem belächelt. Es entstand der Eindruck, in Deutschland bleibt automatisch alles, wie es ist. Es geht aber nicht automatisch weiter aufwärts, und Unternehmen sind auch nicht beliebig belastungsfähig. Dass wir uns nun bewusst machen, wie sensitiv der "Standort Deutschland" im Übrigen auch vor dem Hintergrund der internationalen Abhängigkeiten ist, halte ich für einen Fortschritt.

Aber was folgt bitte daraus?Zuerst sollten wir uns alle - Politiker, Unternehmer, Arbeitnehmer - zu diesem Standort bekennen: Klar wollen wir den Klimaschutz, aber wir sind ein Industrieland und wollen es auch bleiben. Und Industrie macht Krach, verursacht Schmutz, verbraucht Energie und bringt Verkehr mit sich. Wir haben aber die Ideen, Industrie klug und innovativ zu betreiben.

Klingt ein bisschen wie eine Agenda 2030.Das wird nicht reichen. Wir brauchen ein Strukturpaket, mit dem wir uns fit machen für das Jahr 2040.Und welche Elemente beinhaltet Ihr Strukturpaket?Zunächst etwas Grundsätzliches: Wenn wir Innovationen anschieben, dann machen wir das bisher immer gleich für ganz Deutschland. Alles oder nichts. Wir sollten aber mehr wie Start-ups denken und flexibler werden. Das heißt: Wenn wir eine Idee haben, dann rollen wir sie nicht gleich in der ganzen Republik aus, sondern probieren sie im Kleinen aus. Läuft es gut, umso besser. Geht es schief, starten wir einen neuen Versuch.

Das müssen Sie konkretisieren.Wir sollten Laborregionen schaffen, die einen geschützten Raum bieten - und dort dann einen konsequenten Bürokratieabbau ausprobieren oder ein modernes Arbeitsrecht. Heute ist das doch noch für das 20., aber nicht für das 21. Jahrhundert ausgelegt. So können wir gerade auch in strukturschwache Regionen Bewegung reinbringen.

Aber es gibt doch sicherlich auch Reformen, die das ganze Land möglichst schnell braucht, oder?Absolut. Mir sind folgende Maßnahmen wichtig: Wir müssen ein international wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht schaffen, den Firmen Planungssicherheit bei den Energiepreisen geben, Planungsprozesse nicht nur im Baurecht beschleunigen und die Digitalisierung viel entschiedener vorantreiben. Darüber hinaus haben wir noch keine ordnungspolitische Antwort auf die Plattformökonomie.

Das sind allerdings alles eher Evergreens.Bis auf die Plattformökonomie: ja. Aber mir ist jeder Evergreen recht, wenn er denn gespielt wird. Jetzt geht es um die Umsetzung. Wenn wir nicht aus unserer Komfortzone rauskommen, droht uns ein strukturell bedingter Abschwung.

Entweder wir brechen auf - oder wir gehen unter?Horrorszenarien mag ich nicht, deshalb sage ich es so: Entweder wir brechen jetzt auf - und zwar richtig - oder wir werden international durchgereicht. Die Zeiten des Kleckerns sind vorbei.

Gehen wir die Themen mal durch. Was heißt das für die Unternehmenssteuern?Wir brauchen ein wettbewerbsfähiges Steuersystem. Dabei geht es nicht um Dumping, sondern darum, zu verhindern, dass wir zum Hochsteuerland werden; dafür zu sorgen, dass Steuerrecht auch handhabbar ist. Wir sind im globalen Wettbewerb um Arbeitsplätze keine Insel.

Wäre es da nicht sinnvoller, erst einmal den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen? Den zahlen Privatleute genauso wie Unternehmer und Firmen.Ich bin froh, dass wir den Soli 2021 für den Großteil der Zahler abschaffen. Noch glücklicher wäre ich allerdings, wenn er komplett wegfiele.

Das heißt, Sie ziehen mit dem Versprechen ...

