Mannheimer Morgen zur Situation bei der Commerzbank Überschrift: Kosten müssen runter Dass solche Spekulationen aufkommen, war nur eine Frage der Zeit. Kommt es bei der Commerzbank zu Schließungen? 1000 Filialen erscheinen in diesen Zeiten reichlich viel. 100, 200 vielleicht sogar 300 Ableger weniger wären eine Option, die der Vorstand in den Blick nehmen dürfte. Ja - sogar muss. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Brexit, die gedämpften Konjunkturaussichten und die Niedrigzinsen machen es den Banken schwer. Zudem besuchen viele Kunden seltener die Filialen als früher. Geld gibt es am Automaten, das Konto wird über das Internet geführt, Überweisungen werden mobil abgewickelt. Immer mehr Kunden kümmern sich auch online selbst um ihr Wertpapierdepot. Dabei macht sich die Commerzbank im Filialgeschäft mit ihrer Direktbank Comdirect seit Jahren selbst Konkurrenz. Der Wettbewerb ist knallhart, angeheizt von jungen Internetfirmen. Bei einzelnen Bankdienstleistungen, etwa bei Überweisungen ins außereuropäische Ausland, sind sie oft um den Faktor zehn günstiger und schneller. All das erlaubt den Banken nicht, die Preise für ihre Dienste zu erhöhen - und damit auch die Einnahmen. Dabei braucht auch die Commerzbank im Blick auf den Wettbewerb dringend Geld, um die Digitalisierung voranzutreiben. Letztlich bleibt vor allem eine Stellschraube: die Kosten. Womit der Blick automatisch auf das Filialnetz fällt. Und einen möglichen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen.

August 21, 2019 13:35 ET (17:35 GMT)