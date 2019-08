Umweltschützer gelten Jair Bolsonaro als Hindernis für seine wirtschaftlichen Pläne. Jetzt deutet er an, sie würden Brände legen, um ihn schlecht aussehen zu lassen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat angedeutet, dass Nichtregierungsorganisationen für die dramatische Zunahme der Waldbrände im Amazonasregenwald in diesem Jahr verantwortlich sein könnten. "Vielleicht - ich bestätigte das nicht - verüben sie kriminelle Taten, um Aufmerksamkeit gegen mich, gegen die Regierung Brasiliens zu erzeugen", sagte er am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Beweise dafür legte er nicht vor.

Brasiliens Nationales Institut für Weltraumforschung, das auch Waldbrände und die Abholzung des Regenwalds beobachtet, hatte zuvor mitgeteilt, ...

