Alibabas geplanter 15 Milliarden US-Dollar-Börsengang in Hongkong scheint aufgrund der andauernden Demonstrationen in der asiatischen Metropole verschoben zu werden. Insiderinformationen zufolge führen die Proteste zu Unsicherheit auf den asiatischen Finanzmärkten und demzufolge herrschen momentan keine guten Voraussetzungen für ein Listing in dieser Größe.? Hongkongs Proteste beeinflussen Finanzmärkte ? Alibaba wartet möglicherweise den richtigen Zeitpunkt für den Börsengang ab? Zuversicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...