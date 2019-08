Apple und Goldman Sachs bringen in Zusammenarbeit die Apple Card auf den Markt. Das Produkt wird konsumentenfreundlich und revolutionär dargestellt und bedeutet für Goldman eine Annäherung an nicht-institutionelle Kunden. Apple selbst erhofft sich, auf dem Markt für digitale Bezahlmöglichkeiten aufzuholen.? Apple Card erstmals in Amerika nutzbar? Goldman sieht Chance, in den Verbrauchermarkt einzusteigen ? Innerhalb weniger Minuten zur Apple CardApple Card startet in den USADie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...