"Badisches Tagblatt" zu Soli-Abschaffung:

"Geradezu unredlich ist es, die Soli-Streichung für die Reichsten zu einer Gerechtigkeitsfrage zu stilisieren, wie es die Union tut. Denn vor allem jene, die viel haben, haben in den zurückliegenden 20, 30 Jahren profitiert. Ihre Einkommen sind übermäßig gestiegen, während Unter- und Mittelschicht den Gürtel enger zu schnallen hatten. Der Spitzensteuersatz ist über die Jahre von 53 auf 42 Prozent gesunken, die Vermögenssteuer ist entfallen, die Erbschaftssteuer ist absurd niedrig. (.) Kurzum: An einer weiteren Entlastung von Topverdienern herrscht wahrlich kein Bedarf - wohl aber an einem gerechten Steuersystem."/yyzz/DP/he

