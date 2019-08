Medienmitteilung

1. Halbjahr 2019:

Starkes Umsatzwachstum dank Akquisitionen

Altstätten, 22. August 2019 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2019 einen Nettoumsatz von CHF 135,4 Mio. (H1 2018: CHF 85,6 Mio.). Dies entspricht einer markanten Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode von 58,2%. Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2019 CHF 12,8 Mio. und lag vor allem dank dem Umsatzsprung aus Akquisitionen 24,9% über dem Vorjahresergebnis (H1 2018: CHF 10,2 Mio.). Die EBIT-Marge betrug im traditionell schwächeren ersten Halbjahr 2019 9,4% (H1 2018: 12,0%). Damit lag sie vor allem aufgrund von einmaligen Integrationskosten für die Akquisitionen sowie von Effekten aus der Erstkonsolidierung unter dem Vorjahreswert. Der Reingewinn nahm um 28,8% auf CHF 7,9 Mio. zu (H1 2018: CHF 6,2 Mio.). Die Integration der 2018 akquirierten Dentalspezialisten SciCan und Micro-Mega verläuft nach Plan. COLTENE hat Anfang des Jahres die Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER umgestellt. Dies ist die erste Berichterstattung nach dem neuen Rechnungslegungsstandard. Die Werte des Vorjahres wurden angepasst, um die Vergleichbarkeit der Perioden sicherzustellen.

Im ersten Halbjahr 2019 setzte die COLTENE Gruppe ihren Wachstumskurs fort. Die Akquisitionen lieferten einen wesentlichen Umsatzbeitrag in Höhe von CHF 48,6 Mio. und trugen 56,8% zum Wachstum bei. Über den Umsatzsprung aus Akquisitionen hinaus wuchs COLTENE organisch um 1,4%, das währungsbereinigte organische Wachstum betrug 2,0%. Damit stärkte die Gruppe ihre Position in wichtigen Schlüsselregionen und baute ihre Marktanteile aus. Die planmässig voranschreitende Integration der 2018 übernommenen Dentalunternehmen Kenda, SciCan und Micro-Mega unterstützte die erfreuliche Umsatzentwicklung.

Umsatzwachstum in allen Verkaufsregionen

Die höchste Wachstumsrate erzielte Nordamerika, geprägt durch die Übernahme von SciCan, mit einer Zunahme von 133,4%. In Asien stiegen die Umsätze um 40,1%, insbesondere dank stark gestiegenen Verkäufen von COLTENE-Produkten in China. Die Region EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika) verzeichnete einen Umsatzanstieg von 22,5%, wobei insbesondere die Akquisition von Micro-Mega zum Wachstum beitrug. Auch die Region Lateinamerika konnte mit 9,9% trotz schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein ansprechendes Wachstum ausweisen.

Starke Behandlungshilfen

Mit einem Gesamtumsatz von CHF 55,9 Mio. (Umsatzanteil: 41,3%) bildeten die Behandlungshilfen den stärksten Produktbereich gefolgt von den Produkten für die Zahnerhaltung (31,8%), die CHF 43,1 Mio. zum Gesamtumsatz beitrugen. Der drittstärkste Bereich war die Infektionskontrolle (26,9%) mit einem Gesamtumsatz von CHF 36,4 Mio.

Planmässige Integration von SciCan und Micro-Mega

In den ersten sechs Monaten 2019 trieb die COLTENE Gruppe die Integration der im Vorjahr akquirierten Unternehmen SciCan und Micro-Mega planmässig voran. Schwerpunkte bildeten die Zusammenführung der Marketing- und Verkaufsorganisationen, die gruppenweite Anpassung der betrieblichen Abläufe sowie die Einführung von einheitlichen Betriebssystemen in den neuen Gruppengesellschaften. Im Vordergrund standen das Cross-Selling von SciCan Produkten und die Integration des Micro-Mega Sortiments in bestehende Verkaufskanäle von COLTENE, mit dem Ziel, die Absatzkanäle der in ihren Heimmärkten stark verankerten Produkte auszuweiten und das Wachstum der deutlich grösser gewordenen Dentalgruppe zu beschleunigen. Parallel dazu stärkte die Gruppe den gemeinsamen Marktauftritt unter der Dachmarke COLTENE.

Veränderung in der Gruppenleitung

Per Ende September 2019 wird Werner Mannschedel, langjähriger Leiter Forschung und Entwicklung, Quality Management und Regulatory Affairs, im Hinblick auf die bevorstehende Pensionierung aus der COLTENE-Gruppenleitung ausscheiden. Er wird dem Unternehmen für Spezialaufgaben weiterhin zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Werner Mannschedel für sein mehr als dreissigjähriges Engagement und seine grossen Verdienste zum Erfolg des Unternehmens.

Ausblick

Der Verwaltungsrat und das Management erwarten im zweiten Halbjahr 2019 Skaleneffekte sowie Synergien und Effizienzgewinne aus der Integration der neuen Gruppengesellschaften. Auf Basis des fortgesetzten Ausbaus der Verkaufsteams in den Schlüsselmärkten Europa, Asien und insbesondere in China, rechnet die Gruppe damit, weitere Marktanteile gewinnen und ihre führende Stellung mit einem Umsatzwachstum über dem Marktschnitt ausbauen zu können. Wegen den einmaligen Aufwendungen für die Integration von SciCan und Micro-Mega sowie der Umsetzung neuer, europaweit gültiger Vorschriften für Medizinprodukte ("Medical Device Regulation") werden das Betriebsergebnis und der Reingewinn im laufenden Jahr die Relationen zum Nettoumsatz des Vorjahres nicht ganz erreichen. Mittelfristig rechnet die Gruppenleitung damit, wieder eine EBIT-Marge von 15% zu erzielen.

Halbjahresbericht 2019

Der Halbjahresbericht 2019 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht und ist unter www.coltene.com verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1'000) H1 2019 H1 2018 Delta in % Nettoumsatz 135'391 85'604 58,2% Betriebsaufwand 76'249 50'014 52,5% Betriebserfolg (EBIT) 12'792 10'245 24,9% in % vom Nettoumsatz 9,4% 12,0% Reingewinn 7'938 6'163 28,8% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 8'589 8'092 6,1% Investitionen (netto) 7'274 12'187 -40,3% Free Cashflow 1'315 -4'095 Kennzahlen (in CHF 1'000) 30.06.2019 31.12.2018 Delta in % Nettoverschuldung 45'849 29'159 57,2% Total Aktiven 184'966 185'549 -0,3% Eigenkapital 78'737 87'869 -10,4% in % des Totals der Aktiven 42,6% 47,4% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1'394 946 47,4%

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

