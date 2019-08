=== 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Frankfurt 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1H, Neu-Isenburg 08:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei Deutsch- Türkischer Konferenz zu Künstlicher Intelligenz, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,2 *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), PG zur Neuausrichtung der Kernmarke für Elektromobilität mit Markenvorstand Brandstätter, Wolfsburg *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,4 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,5 13:00 EU/Ratspräsident Tusk, Treffen mit Brexit- Chefunterhändler Barnier, Brüssel *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 25. Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 220.000 14:40 NL/Bundeskanzlerin Merkel und niederländischer Ministerpräsident Rutte, PK nach deutsch-niederländischem Klimakabinett, Den Haag *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,4 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,8 zuvor: -6,6 *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** - FR/Staatspräsident Macron, Treffen mit Großbritanniens Premierminister Johnson, Paris - US/Fed Kansas City, Economic Policy Symposium in Jackson Hole (bis 24.8.) - CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich ===

