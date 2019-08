Hat sich Tesla doch zu viel zugemutet?

Als hätte Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) nicht schon genug mit der schwer in den Griff zu bekommenden Produktion seiner Elektroautos und den alles andere als einfachen Auslieferungen der Fahrzeuge zu kämpfen, macht nun ein anderer Unternehmensbereich verstärkt Probleme. In diesen Tagen sorgte die Schlagzeile für Furore, wonach Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) Tesla wegen brennender Solardächer verklagt hat.

Der US-Einzelhandelsriese macht laut Reuters die von SolarCity gelieferten Solaranlagen für Brände in einigen Walmart-Filialen verantwortlich. Tesla hatte SolarCity 2016 für rund 2,6 Mrd. US-Dollar übernommen und nicht viel Freude an diesem Investment gehabt. Ob sich dies ändert bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit ist es jedoch nicht so, dass sich Tesla nicht auch anderer Herausforderungen annehmen müsste.

Im zweiten Quartal stellte Tesla sowohl bei den Auslieferungen als auch bei der Zahl der produzierten Autos neue Bestwerte auf. Zwischen April und Juni wurden Kunden 95.356 Autos übergeben, während 87.048 Fahrzeuge produziert wurden. Konzernchef Elon Musk hielt also Wort. Schließlich hatte er ein Rekordquartal versprochen. Allerdings zeigten sich Marktteilnehmer enttäuscht, zu welchem Preis dieser Meilenstein erreicht wurde.

