Wirecard-Bonus-Zertifikat mit 6%-Chance bis zum Jahresende

Wegen der Kursschwankungen der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) fanden risikobereite Anleger am Ende des vergangenen Jahres und in den ersten Monaten des Jahres 2019 hervorragende Chancen vor. In den vergangenen Wochen wurde die noch immer schwankungsfreudige Aktie innerhalb einer Bandbreite von 135 bis 160 Euro gehandelt. Erfüllen sich die Erwartungen der Experten, die die Wirecard-Aktie mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte sich der Kurs der Aktie des Bezahldienstleisters nun zumindest stabilisiert haben.

Wer nun ein Investment in die Wirecard-Aktie in Erwägung zieht, aber das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktienkaufs reduzieren möchte und dafür die Dividendenzahlung und das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments gegen die Chance auf eine stattliche Seitwärtsrendite eintauschen möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Die Markteinschätzung: Anleger, die der Aktie des Zahlungsdienstleisters bis zum Jahresende 2019 wegen der durchwegs positiven Experteneinschätzungen keinen allzu starken Kurseinbruch prognostizieren, könnten ein Investment in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Im Gegensatz zu einem direkten Investment, ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen der Wirecard-Aktie Chancen auf überproportional hohe Renditen.

Die Funktionsweise: Wenn die Wirecard-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 110 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 3.1.20 mit dem Bonuskurs in Höhe von 145 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HZ00BP3) auf die Wirecard-Aktie ist mit einer Barriere bei 110 Euro ausgestattet. Bei 145 Euro befindet sich das Bonuslevel und der Cap. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Als Bewertungstag wurde der 20.12.19 fixiert, am 3.1.20 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Wirecard-Aktienkurs von 142,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 136,69 Euro kaufen.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 136,69 Euro erwerben können, ermöglicht es in den nächsten vier Monaten einen Bruttoertrag von 6,08 Prozent (=16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 22,81 Prozent auf 110 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Wirecard-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere von 110 Euro, und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Wirecard-Aktie geliefert. Wird die Aktie unterhalb des Kaufkurses des Zertifikates, also unterhalb von 136,69 Euro verkauft, dann erleiden Anleger Verluste.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de