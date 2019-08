Wer genügend in den Keller gedrückt wurde reagiert mit überzogenen Korrekturen nach oben in der Geschwindigkeit aber nicht ohne Grund. Es ist die Folge vieler unqualifizierter Abstufungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch durch Analysten, die keinen Sinne machten. Unternehmen, die da und dort rückläufige Gewinne meldeten aber dennoch mit Gewinn arbeiten und rentabel sind verloren zeitweise mehr als 50 %, obwohl sie immer noch das gleiche produzieren und keineswegs vor dem Aus stehen. Es wird die Stunde der Comebacks.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info