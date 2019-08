DIC Asset AG stellt zukünftige Unternehmensstruktur nach Zusammenschluss mit GEG vor DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Sonstiges DIC Asset AG stellt zukünftige Unternehmensstruktur nach Zusammenschluss mit GEG vor 22.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung DIC Asset AG stellt zukünftige Unternehmensstruktur nach Zusammenschluss mit GEG vor * Bündelung des institutionellen Geschäfts unter der Marke GEG * Dirk Hasselbring wechselt in den Vorstand der GEG und führt gemeinsam mit Christian Bock das institutionelle Geschäft * Sonja Wärntges übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der GEG * Mittelfristiges Wachstum der Assets under Management auf 10 Mrd. Euro geplant Frankfurt am Main, 22. August 2019. Die DIC Asset AG ("DIC") (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt heute die zukünftige Unternehmensstruktur der DIC-Gruppe bekannt. Durch den Zusammenschluss mit der GEG German Estate Group AG ("GEG") im Juni 2019 hat die DIC ihr auf Gewerbeimmobilien spezialisiertes Investment- und Asset Management weiter gestärkt und ihre institutionelle Investorenbasis um nationale und internationale Kapitalgeber erweitert. Darüber hinaus hat sie ihre Kapazität im Entwicklungsgeschäft deutlich ausgebaut. Künftig wird die DIC ihre Investment- und Asset Management-Aktivitäten für Dritte (Geschäftssegment Institutional Business) unter der Marke GEG bündeln und kann damit ihren institutionellen Investoren fokussiert und schlagkräftig die gesamte Bandbreite immobiliärer Dienstleistungen anbieten. Dirk Hasselbring, bisher verantwortlicher Vorstand für das Fondsgeschäft der DIC, wechselt in den Vorstand der GEG und leitet gemeinsam mit Christian Bock, der seit Gründung der GEG in 2015 für den Auf- und Ausbau der Investment- und Asset Management-Plattform verantwortlich ist, dort das institutionelle Geschäft. Sonja Wärntges, CEO der DIC Asset AG, übernimmt zum 01. Oktober 2019 den Aufsichtsratsvorsitz der GEG von Ulrich Höller. Im Bereich Institutional Business hat die DIC über ihre Tochtergesellschaft GEG derzeit rund 5,3 Mrd. Euro Assets under Management. Sie erwirtschaftet Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren. Mittelfristiges Wachstum der Assets under Management auf 10 Mrd. Euro Nach der Integration der GEG plant die DIC den weiteren Ausbau des gesamten Geschäfts in Deutschland. Mittelfristig sollen die Assets under Management über alle Geschäftsbereiche 10 Mrd. Euro erreichen. Seit Jahresanfang 2019 hat die DIC bereits Transaktionen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro umgesetzt. Im Jahresverlauf 2019 und darüber hinaus soll die Dynamik im Erwerb und Verkauf von Immobilien fortgesetzt werden. Bis Jahresende rechnet die DIC daher mit einem Wachstum der Assets under Management auf rund 7,5 Mrd. Euro (aktuell 7,1 Mrd. Euro zum Stichtag 30.06.2019). "Der Zusammenschluss ist erfolgreich in der Umsetzung. Mit der jetzt erfolgten Strukturierung wollen wir das institutionelle Geschäft mit der Marke GEG stärker positionieren und weiter ausbauen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. "Wir freuen uns auf die Aufgabe, die GEG gemeinsam in die Zukunft zu führen. Wir können nationalen und internationalen Investoren mit der noch größeren Bandbreite an Immobiliendienstleistungen individuelle Investmentlösungen anbieten, die unsere erfahrenen Immobilienteams mit ihrer lokalen Marktexpertise effizient strukturieren und umsetzen werden", ergänzen Christian Bock und Dirk Hasselbring. Über die DIC Asset AG: Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 860911 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 860911 22.08.2019 ISIN DE000A1X3XX4 DE000A12T648 DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9 AXC0046 2019-08-22/07:30