The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BHY0BS0 BERLIN HYP AG PF 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7131 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CT9 LBBW STUFENZINS 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CU7 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CV5 LBBW STUFENZINS 19/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CW3 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CX1 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8254 LDSBK.SAAR IHS S.825 BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010753437 NORWEG.AIR SHUT.15-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010852429 EAST RENEW. 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA SE0012728830 STILLFRONT G 19/24 FLR BD01 BON SEK N

CA XFRA US36962GL367 GENERAL ELEC.04/24FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US36966TJA16 GENERAL ELECTRIC 2023 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US776743AG17 ROPER TECHN. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US776743AH99 ROPER TECHN. 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2045886434 KOMMUNEKRED. 19/30 MTN BD01 BON EUR N

CA IF3 XFRA AU000000IVC8 INVOCARE LTD. EQ00 EQU EUR N

CA SR8 XFRA CA81012R1064 SCOTTIE RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA IMNB XFRA US3771852023 GLASSBRIDGE ENTER. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. EQ00 EQU EUR N