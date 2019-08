FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.043 EUR

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.161 EUR

17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.175 EUR

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.270 EUR

TVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.020 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.396 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.279 EUR

PRU2 XFRA US74435K2042 PRUDENTIAL ADR/2 LS-,05 0.357 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.045 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.338 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.023 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.940 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.045 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.432 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.696 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.179 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.153 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.351 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.180 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.054 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.558 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.450 EUR

WXH0 XFRA DE000A0RAD67 HSBC MULTI MARKETS SEL.MD 0.128 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.270 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.054 EUR

I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.010 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.010 EUR

BZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.034 EUR

3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.002 EUR

XCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.008 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.450 EUR

6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.192 EUR

3RB XFRA GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 0.797 EUR

LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.219 EUR