Renault und Fiat Chrysler verhandeln erneut über eine Fusion. So das neueste Gerücht von gestern mit der Wahrscheinlichkeit eines realistischen Planes, um zu einer besseren Rentabilität zu kommen. Der französische Staat ist der entscheidende Aktionär. Er will an Bord bleiben und den Verwaltungsrat kontrollieren. Mit von der Partie ist Nissan, an der Renault maßgeblich beteiligt ist und die Japaner müssen dem ebenfalls zustimmen. Damit kommt sehr viel Bewegung in die Bewertung großer Automarken. Darin liegt der entscheidende Ansatz. Alle drei deutschen Automarken rücken somit in den Fokus der Spekulation.



