EQS Group AG: Erwerb eigener Aktien abgeschlossen DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf EQS Group AG: Erwerb eigener Aktien abgeschlossen 22.08.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EQS Group AG: Erwerb eigener Aktien abgeschlossen München - 22.08.2019 Am 21.08.2019 wurden insgesamt 1.850 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der EQS Group AG erworben, dessen Rückkaufsbeginn mit Bekanntmachung vom 19. August 2019 mitgeteilt wurde. Damit ist der Aktienrückkauf abgeschlossen. Der Erwerb der Aktien diente einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu erfüllen. Der Erwerb der Aktien erfolgte durch eine von der EQS Group AG beauftragte Bank ausschließlich über Xetra. Am 21.08.2019 betrug die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag: Datum Gesamtzahl Gewichteter Aggregiertes zurückgekaufter Durchschnittskurs Volumen (EUR) Aktien (EUR) 21.08.2019 1850 66,50 123025,00 Gesamt 1850 66,50 123025,00 Informationen über die Transaktion werden zeitnah auf der Website der Gesellschaft unter https://www.eqs.com/de/de/unternehmen/investoren/ zur Verfügung gestellt. Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO) Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861461 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861461 22.08.2019 ISIN DE0005494165 AXC0054 2019-08-22/08:00