Für den DAX ging es gestern im Vorfeld der Veröffentlichung des FED-Sitzungsprotokolls deutlich nach oben. Er legte genau 1,3 Prozent zu. Damit überwand er auch die 11.800 Punkte-Marke und ging leicht darüber aus dem Handel. Marktidee: Home Depot. Home Depot hat am Dienstag starke Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Das kam auch an der Börse sehr gut an. Die Aktie legte kräftig zu und brach gestern auf ein neues Rekordhoch aus. Aus technischer Sicht gibt es noch Potenzial nach oben. Vor allem zwei Zielzonen stehen jetzt im Fokus.