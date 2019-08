Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis legte in den letzten drei Monaten knapp 20% zu. Das gelbe Metall profitiert vor allem von der hohen Risikoaversion an den Finanzmärken. Wieviel Kurspotenzial der "sichere Hafen" jetzt noch hat, schätzt Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.